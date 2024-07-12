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Arjantin - Kolombiya Copa America Finali ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America finali canlı

Dünya Kupası'nın son kazananı Arjantin, büyük sürpriz yaparak finale kadar gelen Kolombiya ile Copa Amerika final maçında kozlarını paylaşacak. Messi'nin kaptanlığını yürüttüğü Arjantin ve Davinson Sanchez'in formasını giydiği Kolombiya, kupa için sahada olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arjantin - Kolombiya Copa America Finali ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 15:04
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Arjantin - Kolombiya Copa America Finali ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America finali canlı

COPA AMERICA FİNALİ - Arjantin ile Kolombiya, 2024 Copa America finalinde kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Arjantin - Kolombiya Copa America Finali ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARJANTİN - KOLOMBİYA COPA AMERICA FİNALİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arjantin - Kolombiya maçı 15 Temmuz Pazartesi günü saat 03:00'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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