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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Temmuz bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 11 Temmuz Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 08:20
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Temmuz Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

11 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 1. Eleme Turu

18:00 FA Siauliai - FC Levadia

18:00 Malisheva - Buducnost Podgorica

18:00 Aktobe - FK Sarajevo

18:00 Liepaja - Vikingur Gota

19:00 NK Bravo - Connahs Quay

19:00 Noah - Shkendija 79

19:00 Magpies - Derry City

19:30 Atletic Club DEscaldes - F91 Diddeleng

19:30 Tallinna Kalev - Urartu

20:00 Torpedo Kutaisi - KF Tirana

20:00 VPS - Zalgiris Vilnius

20:00 UNA Strassen - KuPS Kuopio

20:00 Torpedo Zhodino - Milsami

20:00 Floriana - Tre Penne

20:30 Caernarfon Town - Crusaders FC

21:00 Bala Town - Paide Linnameeskond

21:00 Partizani Tirana - Marsaxlokk FC

21:30 Tikves - Breidablik

21:45 Mornar Bar - Dinamo Tbilisi

21:45 Shelbourne - St Josephs

21:45 La Fiorita - Isloch Minsk

22:00 Valur - Vllaznia Shkoder

22:00 Stjarnan - Linfield FC

UEFA Avrupa Ligi - 1. Eleme Turu

20:00 Ruzomberok - Tobol

20:00 Elfsborg - Paphos FC

20:00 Paksi SE - Corvinul Hunedoara

20:00 FC Sheriff - Zira

21:00 Botev Plovdiv - Maribor

21:30 Wisla Krakow - Llapi

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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