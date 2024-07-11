BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Temmuz Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

11 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 1. Eleme Turu 18:00 FA Siauliai - FC Levadia 18:00 Malisheva - Buducnost Podgorica 18:00 Aktobe - FK Sarajevo 18:00 Liepaja - Vikingur Gota 19:00 NK Bravo - Connahs Quay 19:00 Noah - Shkendija 79 19:00 Magpies - Derry City 19:30 Atletic Club DEscaldes - F91 Diddeleng 19:30 Tallinna Kalev - Urartu 20:00 Torpedo Kutaisi - KF Tirana 20:00 VPS - Zalgiris Vilnius 20:00 UNA Strassen - KuPS Kuopio 20:00 Torpedo Zhodino - Milsami 20:00 Floriana - Tre Penne 20:30 Caernarfon Town - Crusaders FC 21:00 Bala Town - Paide Linnameeskond 21:00 Partizani Tirana - Marsaxlokk FC 21:30 Tikves - Breidablik 21:45 Mornar Bar - Dinamo Tbilisi 21:45 Shelbourne - St Josephs 21:45 La Fiorita - Isloch Minsk 22:00 Valur - Vllaznia Shkoder 22:00 Stjarnan - Linfield FC

UEFA Avrupa Ligi - 1. Eleme Turu 20:00 Ruzomberok - Tobol 20:00 Elfsborg - Paphos FC 20:00 Paksi SE - Corvinul Hunedoara 20:00 FC Sheriff - Zira 21:00 Botev Plovdiv - Maribor 21:30 Wisla Krakow - Llapi

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