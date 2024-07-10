BUGÜNKÜ MAÇLAR - 10 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 10 Temmuz Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

10 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Euro 2024 - Yarı Final 22:00 Hollanda - İngiltere (TRT1)

Hazırlık - Türk Takımları 19:30 Trabzonspor - Szeged 2011

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