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Hollanda - İngiltere maçı NE ZAMAN? | Hollanda - İngiltere maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024 heyecanı devam ediyor. Hollanda ile İngiltere yarı finalde kozlarını paylaşacak. Dortmund Stadyumu'nda oynanacak maçta Felix Zwayer düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 10:17
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Hollanda - İngiltere maçı NE ZAMAN? | Hollanda - İngiltere maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Hollanda - İngiltere maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Hollanda - İngiltere kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Hollanda - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLLANDA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda - İngiltere maçı 10 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Hollanda - İngiltere maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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