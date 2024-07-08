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İspanya - Fransa maçı NE ZAMAN? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

EURO 2024 heyecanı yarı final müsabakalrı ile devam ediyor. İspanya ile Fransa, Münih Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 08:50
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İspanya - Fransa maçı NE ZAMAN? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

İspanya - Fransa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. İspanya ile Fransa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, İspanya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - Fransa maçı 9 Temmuz Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İspanya - Fransa maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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