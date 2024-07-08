BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Temmuz Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
8 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
20:00 Norrköping - Djurgarden
20:00 Vasteras SK - Hacken
20:00 Vasteras SK - Hacken
18:00 Oulu - SJK Seinajoki
18:00 Inter Turku - FC Lahti
18:00 Inter Turku - FC Lahti
20:00 Stromsgodset - Sandefjord
20:00 Kristiansund - Fredrikstad
20:00 Kristiansund - Fredrikstad
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