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Hollanda - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan, Hollanda - İngiltere karşılaşmasıyla devam ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 12:52
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Hollanda - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Hollanda - İngiltere maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Hollanda - İngiltere kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Hollanda - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLLANDA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda - İngiltere maçı 10 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Hollanda - İngiltere maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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