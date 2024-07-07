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FIFA Dünya Kupası ne zaman başlayacak? | DÜNYA KUPASI MAÇLARI TARİHLERİ 2024

Euro 2024 heyecanının ardından Fifa Dünya Kupası ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Dünya Kupası'nın ne zaman yapılacağını merak eden futbolseverler FIFA Dünya Kupası ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtını merak ediyor. Final maçının ABD'nin New Jersey eyaletinde yapılacak olan Fifa Dünya Kupası tarihleri ve detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 00:11
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FIFA Dünya Kupası ne zaman başlayacak? | DÜNYA KUPASI MAÇLARI TARİHLERİ 2024

Fifa Dünya Kupası heyecanı için bekleyiş sürüyor. 11-27 Haziran tarihlerindeki grup maçları, turnuvanın ev sahibi olan 16 şehrin tamamında oynanacak. Peki, FIFA Dünya Kupası ne zaman başlayacak? maç tarihlerini ve detayları sizler için derledik.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2026 Dünya Kupası'nın fikstürü 2025 yılı sonunda çekilecek.

FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

11-27 Haziran tarihlerindeki grup maçları, turnuvanın ev sahibi olan 16 şehrin tamamında oynanacak.

Son 32 turu maçları 28 Haziran-3 Temmuz'da Guadalajara ve Philadelphia hariç diğer kentlerde, son 16 turu karşılaşmaları ise 4-7 Temmuz'da Vancouver, Seattle, Meksiko, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphia ve New York/New Jersey'de yapılacak.

9-11 Temmuz'daki çeyrek finallerde Los Angeles, Kansas City, Miami ve Boston, 14-15 Temmuz'daki yarı finallerde Dallas ve Atlanta, 18 Temmuz'daki üçüncülük maçında ise Miami ev sahibi olacak.

2026 Dünya Kupası'nda 8 grupta 32 takım yerine 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 64 maç yerine 104 maç oynanacak.

Grubunu ilk 2 sırada bitiren 24 takım ile en iyi 8 üçüncü ekip, son 32 turuna kalmaya hak kazanacak.

Meksika'nın daha önce 1970 ve 1986, ABD'nin de 1994'te ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda bu heyecana Kanada ilk kez ortak olacak.

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