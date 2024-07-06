Uruguay - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Uruguay - Brezilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Copa America'da heyecan devam ediyor. Uruguay ile Brezilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Uruguay - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

URUGUAY - BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Uruguay - Brezilya maçı 7 Temmuz Pazar günü saat 04:00'te oynanacak. Müsabaka TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

Uruguay - Brezilya MAÇI CANLI İZLE