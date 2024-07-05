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Venezuela - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Venezuela - Kanada, Copa America maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Venezuela - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 10:03
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Venezuela - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

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Copa America'da heyecan devam ediyor. Venezuela ile Kanada kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Venezuela - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VENEZUELA - KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Venezuela - Kanada maçı 6 Temmuz Cumartesi günü saat 04:00'te oynanacak. TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

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