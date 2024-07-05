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İngiltere - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan, İngiltere - İsviçre karşılaşmasıyla devam ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 11:16
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İngiltere - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

İngiltere - İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. İngiltere - İsviçre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, İngiltere - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere - İsviçre maçı 6 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İngiltere - İsviçre maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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