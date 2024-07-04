Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? | Euro 2024 Türkiye çeyrek final ne zaman?

Euro 2024'te son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımımız Avusturya'yı son 16 turundan eleyerek çeyrek finale çıkmaya hak kazandı. Hollanda ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Hollanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Euro 2024 çeyrek final maçı hangi gün? sorularının yanıtları merakla arama motorlarında araştırılırken son gelişmeleri ve detayları sizler için derledik.

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HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda-Türkiye Euro 2024 çeyrek final maçı 6 Temmuz 2024 Salı saat 22.00'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.