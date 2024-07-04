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Portekiz - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan, Portekiz ve Fransa karşılaşmasıyla devam ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Portekiz - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 10:00
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Portekiz - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Portekiz - Fransa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Portekiz ile Fransa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Portekiz - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTEKİZ - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz - Fransa maçı 5 Temmuz Cuma günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

PORTEKİZ FRANSA maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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