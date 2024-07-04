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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Temmuz bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 4 Temmuz Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 08:21
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 4 Temmuz Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

4 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

İrlanda - Premier Lig

21:45 Galway United - Bohemians

21:45 Sligo Rovers - Derry City

21:45 Drogheda United - Shelbourne

21:45 Waterford FC - St Patricks

22:00 Shamrock Rovers - Dundalk

Romanya - Süper Kupa

20:00 FCSB - Corvinul Hunedoara

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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