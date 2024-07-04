BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 4 Temmuz Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

4 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

İrlanda - Premier Lig 21:45 Galway United - Bohemians 21:45 Sligo Rovers - Derry City 21:45 Drogheda United - Shelbourne 21:45 Waterford FC - St Patricks 22:00 Shamrock Rovers - Dundalk

Romanya - Süper Kupa 20:00 FCSB - Corvinul Hunedoara

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