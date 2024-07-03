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Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? | Euro 2024 Türkiye çeyrek final ne zaman?

Euro 2024 maratonunda son 16'ya kalan Türkiye Avusturya ile karşı karşıya geldi. Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takımımız çeyrek finale çıkmayı başardı. Çeyrek finalde Hollanda ile eşleyen Türkiye ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Euro 2024 Türkiye çeyrek final ne zaman? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 00:07 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 10:59
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Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? | Euro 2024 Türkiye çeyrek final ne zaman?

Euro 2024'te son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımımız Avusturya'yı son 16 turundan eleyerek çeyrek finale çıkmaya hak kazandı. Hollanda ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Hollanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Euro 2024 çeyrek final maçı hangi gün? sorularının yanıtları merakla arama motorlarında araştırılırken son gelişmeleri ve detayları sizler için derledik.

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HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda-Türkiye Euro 2024 çeyrek final maçı 6 Temmuz 2024 Salı saat 22.00'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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