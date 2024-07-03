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Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurul Çağrısı

Türkiye Futbol Federasyonu, genl kurul çağrısı ve tarihlerini açıkladı. | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 09:58
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Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurul Çağrısı

Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü gereğince, 01.06.2023 - 31.05.2024 dönemi ile ilgili olarak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıya çağrılmasına, toplantı çağrı kararının ulusal günlük 1 gazete ile TFF internet sitesinden ilanına, toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, toplantının 18.07.2024 günü saat 11.00'de, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, 19.07.2024 günü saat 11.00'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantının, çoğunluk aranmaksızın 26.07.2024 tarihinde aynı saatte Ankara JW Marriott Oteli salonlarında yapılmasına, Genel Kurul işlemlerinin Kanun ve Statü hükümlerine uygun olarak ikmaline Türkiye Futbol Federasyonu'nun 07.04.2024 tarih ve 42 sayılı toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir.

Delegelerin toplantıya katılmaları önemle ilan olunur.

GÜNDEM

1. Toplantı çoğunluğunun tutanakla tespiti,

2. Toplantının açılışı,

3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Üye Seçimi)

4. İstiklâl Marşı ve Saygı Duruşu,

5. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,

6. Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi,

7. TFF Başkanı'nın sunumu,

8. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,

9. Genel Kurul'da Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi,

10. 01.06.2023 - 31.05.2024 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun okunması,

11. Genel Kurul'da okunan 01.06.2023 - 31.05.2024 dönemi gelir - gider tabloları ve bilançosunun görüşülmesi,

12. Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması,

13. Genel Kurul'da okunan Denetleme Kurulu Raporu'nun görüşülmesi,

14. Uluslararası Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'a sunumu,

15. TFF Başkanı'nın 01.06.2023 - 31.05.2024 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinin ibrası,

16. Yönetim Kurulu'nun 01.06.2023 - 31.05.2024 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinin ibrası,

17. Denetleme Kurulu'nun 01.06.2023 - 31.05.2024 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinin ibrası,

18. 01.06.2024 - 31.05.2025 dönemi Bütçe Tasarısı ile Talimatı ve Bütçe Uygulama Esaslarının görüşülmesi ve kabulü veya reddi hakkında oylama yapılması,

19. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

20. Yönetim Kuruluna Taşınmaz Alımı ve Satımı, Ayni Haklar Tesisi İçin Yetki Verilmesi Hususunun Karara Bağlanması,

21. Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 69. maddesi gereğince üyelik aidatının belirlenmesi,

22. Başkan adaylarının konuşmaları,

23. Başkan Seçimi,

24. Yönetim Kurulunun 14 asıl ve 14 yedek üyesinin seçimi,

25. Denetleme Kurulunun 5 asıl ve 5 yedek üyesinin seçimi,

26. Dilekler ve Kapanış.

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