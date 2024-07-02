Haberler Futbol Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? | Euro 2024 Türkiye çeyrek final ne zaman?

Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? | Euro 2024 Türkiye çeyrek final ne zaman?

Euro 2024 maratonunda son 16'ya kalan Türkiye Avusturya ile karşı karşıya geldi. Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takımımız çeyrek finale çıkmayı başardı. Çeyrek finalde Hollanda ile eşleyen Türkiye ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Euro 2024 Türkiye çeyrek final ne zaman? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 00:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? | Euro 2024 Türkiye çeyrek final ne zaman?

Euro 2024'te son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımımız Avusturya'yı son 16 turundan eleyerek çeyrek finale çıkmaya hak kazandı. Hollanda ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Hollanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Euro 2024 çeyrek final maçı hangi gün? sorularının yanıtları merakla arama motorlarında araştırılırken son gelişmeleri ve detayları sizler için derledik.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda-Türkiye Euro 2024 çeyrek final maçı 6 Temmuz 2024 Salı saat 21.00'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bizim çılgın çocuklar çeyrek finalde!
Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik
DİĞER
Son dakika haberi: Avusturya-Türkiye maçına damga vuran an! Milli yıldızlardan sonu olay diyalog...
VİYANA KUŞATMASI 2024: Türkiye Avusturya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi
Merih Demiral A Milli Takım tarihine geçti!
G.Saray'dan orta saha bombası! Bedelsiz gelecek
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 3 TEMMUZ rakamları
Avusturya - Türkiye maçı ne zaman?
LGS tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek?
Türkiye-Avusturya maçı ne oldu, kim kazandı?
Black Panther (Kara Panter) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 3 TEMMUZ rakamları İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 3 TEMMUZ rakamları 00:14
Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? 00:07
Fenerbahçe’de Avusturya kampı başladı Fenerbahçe’de Avusturya kampı başladı 21:59
Torreira'dan Milli Takım'a destek! Torreira'dan Milli Takım'a destek! 21:50
G.Saray Delgado’yu kadrosuna kattı! G.Saray Delgado’yu kadrosuna kattı! 20:59
van Bronckhorst ve Aybaba milli futbolculara başarılar diledi van Bronckhorst ve Aybaba milli futbolculara başarılar diledi 18:52
Daha Eski
Beşiktaş'tan Ismajli'ye kanca! Beşiktaş'tan Ismajli'ye kanca! 18:48
G.Saray'dan açıklama! İşte 3 yıldızın son durumu... G.Saray'dan açıklama! İşte 3 yıldızın son durumu... 18:42
Son şampiyon Vondrousova Wimbledon'a veda etti Son şampiyon Vondrousova Wimbledon'a veda etti 18:22
F.Bahçe'yi şaşırtan talep! Transfer askıya alındı F.Bahçe'yi şaşırtan talep! Transfer askıya alındı 18:19
F.Bahçe'den orta saha bombası! Resmi teklif... F.Bahçe'den orta saha bombası! Resmi teklif... 18:08
Morata kendisi açıkladı! F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Morata kendisi açıkladı! F.Bahçe'ye transfer olacak mı? 17:14