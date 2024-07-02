Brezilya - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Brezilya - Kolombiya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Copa America'da heyecan devam ediyor. Brezilya ile Kolombiya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Brezilya - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREZİLYA - KOLOMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brezilya - Kolombiya maçı 3 Temmuz Çarşamba günü saat 04:00'te oynanacak. TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

Brezilya - Kolombiya MAÇI CANLI İZLE