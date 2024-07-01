BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Temmuz Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
1 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
EURO 2024 1 Temmuz
19:00 Fransa - Belçika
22:00 Portekiz - Slovenya
22:00 Portekiz - Slovenya
Copa America 02 Temmuz
04:00 ABD - Uruguay
04:00 Bolivya - Panama
04:00 Bolivya - Panama
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