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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Temmuz bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 1 Temmuz Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 07:34
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Temmuz Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

1 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

EURO 2024 1 Temmuz

19:00 Fransa - Belçika

22:00 Portekiz - Slovenya

Copa America 02 Temmuz

04:00 ABD - Uruguay

04:00 Bolivya - Panama

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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