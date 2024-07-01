Bolivya - Panama maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Bolivya - Panama maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Copa America'da heyecan devam ediyor. Bolivya ile Panama kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Bolivya - Panama maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLİVYA - PANAMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bolivya - Panama maçı 2 Temmuz Pazartesi günü saat 04:00'te oynanacak. Exxen'de canlı yayınlanacak.