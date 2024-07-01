ABD - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

ABD - Uruguay maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Copa America'da heyecan devam ediyor. ABD ile Uruguay kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, ABD - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ABD - URUGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

ABD - Uruguay maçı 2 Temmuz Pazartesi günü saat 04:00'te oynanacak. Exxen'de canlı yayınlanacak.