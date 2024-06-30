Meksika - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

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Copa America'da heyecan devam ediyor. Meksika ile Ekvador kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Meksika - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MEKSİKA - EKVADOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Meksika - Ekvador maçı 1 Temmuz Pazartesi günü saat 03:00'te oynanacak. TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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