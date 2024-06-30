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Meksika - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Meksika - Ekvador, Copa America maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Meksika - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 12:18 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 12:18
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Meksika - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Meksika - Ekvador maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Copa America'da heyecan devam ediyor. Meksika ile Ekvador kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Meksika - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MEKSİKA - EKVADOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Meksika - Ekvador maçı 1 Temmuz Pazartesi günü saat 03:00'te oynanacak. TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

MEKSİKA - EKVADOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

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