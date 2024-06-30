BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 HAZİRAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 30 Haziran Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
30 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
EURO 2024 30 Haziran
19:00 İngiltere - Slovakya
22:00 İspanya - Gürcistan
22:00 İspanya - Gürcistan
Copa America 01 Temmuz
03:00 Jamaika - Venezuela
03:00 Meksika - Ekvador
03:00 Meksika - Ekvador
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