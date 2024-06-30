Haberler Futbol BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Haziran bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 30 Haziran PAzar günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 07:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 HAZİRAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 30 Haziran Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

30 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

EURO 2024 30 Haziran

19:00 İngiltere - Slovakya

22:00 İspanya - Gürcistan

Copa America 01 Temmuz

03:00 Jamaika - Venezuela

03:00 Meksika - Ekvador

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

Türk Telekom
G.Saray'dan Goretzka çıkarması! Yönetim Almanya'ya gidiyor
DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan bir bomba daha! Rafa Silva ve Di Maria sonrası...
Ankara ve Şam'ın normalleşme adımları PKK'yı sıkıştırdı! "İlk hedefleri SDG olacak" endişesi... Diyaloğun meyvesi 'Ebu Zendin'
Cenk Tosun F.Bahçe'ye! EURO 2024 sonrası...
İngiltere'ye damga vurdu G.Saray'a geliyor!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
Oğuzhan Özyakup'tan transfer açıklaması!
30 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...
NAMAZ VAKİTLERİ 30 Haziran 2024 🤲
TV 8 CANLI YAYIN
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
98. Gazi Koşusu saat kaçta? Hangi kanalda? 98. Gazi Koşusu saat kaçta? Hangi kanalda? 07:48
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Haziran BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Haziran 07:13
Yusuf Erdoğan Konyaspor'da Yusuf Erdoğan Konyaspor'da 01:04
Nwakaeme Trabzonspor için geliyor! İşte o tarih Nwakaeme Trabzonspor için geliyor! İşte o tarih 00:54
Beşiktaş'tan Oğuz Aydın bombası! G.Saray... Beşiktaş'tan Oğuz Aydın bombası! G.Saray... 00:54
G.Saray'a Uruguaylı orta saha! G.Saray'a Uruguaylı orta saha! 00:54
Daha Eski
F.Bahçe ve G.Saray'ın dev yarışı! Bonservisi belli oldu F.Bahçe ve G.Saray'ın dev yarışı! Bonservisi belli oldu 00:54
G.Saray'dan İlkay açıklaması! Transferi... G.Saray'dan İlkay açıklaması! Transferi... 00:54
Oosterwolde'den F.Bahçelileri yıkan haber! Oosterwolde'den F.Bahçelileri yıkan haber! 00:54
Vardar'dan Cenk Tosun açıklaması! Vardar'dan Cenk Tosun açıklaması! 00:54
Morata'dan F.Bahçe'ye yanıt! Transfer olacak mı? Morata'dan F.Bahçe'ye yanıt! Transfer olacak mı? 00:54
İtalyanlar Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli İtalyanlar Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli 00:54