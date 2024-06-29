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Almanya - Danimarka maçı canlı şifresiz izle | Almanya - Danimarka maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024'te heyecan, Almanya - Danimarka karşılaşmasıyla devam ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almanya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 09:55
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Almanya - Danimarka maçı canlı şifresiz izle | Almanya - Danimarka maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya - Danimarka maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Almanya ile Danimarka kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Almanya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMANYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya - Danimarka maçı 29 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Almanya - Danimarka maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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