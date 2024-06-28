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Paraguay - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Paraguay - Brezilya, Copa America maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Paraguay - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 09:31
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Paraguay - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Paraguay - Brezilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Copa America'da heyecan devam ediyor. Paraguay ile Brezilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Paraguay - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PARAGUAY - BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Paraguay - Brezilya maçı 29 Haziran Cumartesi günü saat 04:00'de oynanacak. TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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