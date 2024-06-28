Kolombiya - Kosta Rika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Kolombiya - Kosta Rika maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Copa America'da heyecan devam ediyor. Kolombiya ile Kosta Rika kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Kolombiya - Kosta Rika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOLOMBİYA - KOSTA RİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kolombiya - Kosta Rika maçı 29 Haziran Cumartesi günü saat 01:00'de oynanacak. TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Kolombiya - Kosta Rika MAÇI CANLI İZLE - TIKLA