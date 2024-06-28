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İngiltere - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan, İngiltere - Slovakya karşılaşmasıyla devam ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 10:16
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İngiltere - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

İngiltere - Slovakya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. İngiltere ile Slovakya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, İngiltere - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere - Slovakya maçı 30 Haziran Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İngiltere - Slovakya maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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