BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 HAZİRAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Haziran Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

28 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Copa America 2024 - Grup C 01:00 Panama - ABD (TV 8,5) 04:00 Uruguay - Bolivya (Exxen)

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