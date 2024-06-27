Panama - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Güney Amerika Elemeleri

Panama - ABD maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Panama ile ABD kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Panama - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANAMA - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panama - ABD maçı 28 Haziran Cuma günü saat 01.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN'de canlı yayınlanacak.