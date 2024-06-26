Haberler Futbol Türkiye gruptan çıktı mı, son 16'ya kaldı mı? - Türkiye-Çekya maçı ne oldu? | EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU

Türkiye gruptan çıktı mı, son 16'ya kaldı mı? - Türkiye-Çekya maçı ne oldu? | EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU

Euro 2024 maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin içinde olduğu F Grubu maçları yalnızca futbolseverler değil aynı zamanda tüm dünya çapında ilgiyle takip ediliyor. Türkiye'nin son puan durumu ve gruptan çıkıp çıkamadığı ise merak ediliyor. Arama motorlarında sıkça araştırılan Türkiye gruptan çıktı mı? Türkiye-Çekya maçı ne oldu? sorusunun yanıtı ve Euro 2024 Türkiye puan durumu son bilgiler haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 00:05 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 00:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye gruptan çıktı mı, son 16'ya kaldı mı? - Türkiye-Çekya maçı ne oldu? | EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU

Euro 2024 grup maçlarının ardından gözler son 16'ya çevrildi. Gruptan çıkmak için yarışan takımlar arasında Türkiye de bulunuyor. F Grubu'nda yer alan Türkiye gruptan çıkabilirse final maçları için yeniden sahada olacak. Peki, Euro 2024 Türkiye puanı kaç oldu, gruptan çıktı mı? İşte son durum...

F GRUBU EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU

Türkiye'nin de içinde bulunduğu F Grubu karşılaşmalarında son maçlar tamamlandı. Gürcistan ve Çekya'yı mağlup ederek toplamda 6 puan alan Türkiye gruptan çıkmayı başararak son 16'ya kaldı. Üçüncü maç sonucunda F Grubu'nda puan durumu şu şekilde:

  1. Portekiz: 6 puan
  2. Türkiye: 6 puan
  3. Gürcistan: 4 puan
  4. Çekya: 1 puan

Milli Takım'ın son 16'da rakibi Avusturya!
Portekiz'i deviren Gürcistan son 16'da!
DİĞER
Dilan Çiçek Deniz Rafael Cemo Çetin’le ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu: Her şey çok güzel!
Fişi ÇEKtik: Türkiye EURO 2024'te Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi... İşte goller
Maçta kader anı! Mert Günok geçit vermedi
Ozan Tufan Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avusturya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
Volkan Demirel'in babası son yolculuğuna uğurlandı
SON DAKİKA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE
EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avusturya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Avusturya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 00:20
Türkiye gruptan çıktı mı? Türkiye gruptan çıktı mı? 00:05
Ozan Tufan Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri Ozan Tufan Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri 23:01
Jayden'a bir talip daha! Bonservisini duyurdular Jayden'a bir talip daha! Bonservisini duyurdular 21:16
F.Bahçe'nin yeni sezon hazırlıkları sürüyor! F.Bahçe'nin yeni sezon hazırlıkları sürüyor! 20:57
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! 20:47
Daha Eski
Volkan Demirel'in babası son yolculuğuna uğurlandı Volkan Demirel'in babası son yolculuğuna uğurlandı 19:13
Gençlerbirliği'nden orta saha takviyesi! Gençlerbirliği'nden orta saha takviyesi! 18:12
Şampiyon F.Bahçe Beko’nun bayrağı köprüye asıldı Şampiyon F.Bahçe Beko’nun bayrağı köprüye asıldı 18:01
Türk Telekom'a Yunan forvet! Transfer açıklandı Türk Telekom'a Yunan forvet! Transfer açıklandı 17:57
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı 17:47
F.Bahçe'den o isme Alex kancası! F.Bahçe'den o isme Alex kancası! 16:48