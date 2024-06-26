Türkiye gruptan çıktı mı, son 16'ya kaldı mı? - Türkiye-Çekya maçı ne oldu? | EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU

Euro 2024 grup maçlarının ardından gözler son 16'ya çevrildi. Gruptan çıkmak için yarışan takımlar arasında Türkiye de bulunuyor. F Grubu'nda yer alan Türkiye gruptan çıkabilirse final maçları için yeniden sahada olacak. Peki, Euro 2024 Türkiye puanı kaç oldu, gruptan çıktı mı? İşte son durum...

F GRUBU EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU

Türkiye'nin de içinde bulunduğu F Grubu karşılaşmalarında son maçlar tamamlandı. Gürcistan ve Çekya'yı mağlup ederek toplamda 6 puan alan Türkiye gruptan çıkmayı başararak son 16'ya kaldı. Üçüncü maç sonucunda F Grubu'nda puan durumu şu şekilde: