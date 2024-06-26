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Ekvador - Jamaika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Güney Amerika Elemeleri

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Ekvador ile Jamaika karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ekvador - Jamaika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 10:53
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Ekvador - Jamaika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Güney Amerika Elemeleri

Ekvador - Jamaika maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Ekvador ile Jamaika kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ekvador - Jamaika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EKVADOR - JAMAIKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ekvador - Jamaika maçı 27 Haziran Perşembe günü saat 01.00'de oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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