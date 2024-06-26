Haberler Futbol BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Haziran bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 26 Haziran Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 07:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 HAZİRAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Haziran Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

26 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Euro 2024 - Grup F

22:00 Gürcistan - Portekiz (TRT Spor)

22:00 Çekya - Türkiye (TRT 1)

Euro 2024 - Grup E

19:00 Ukrayna - Belçika (TRT 1)

19:00 Slovakya - Romanya (TRT Spor)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe transferi bitiriyor! İşte bonservis bedeli
Cimbom'a İlkay müjdesi!
DİĞER
31 yaşındaki Serenay Sarıkaya bu sefer şaşırttı! İşte Serenay Sarıkaya’nın boyu…
AK Parti'de kritik MYK | Neler konuşuldu? Başkan Erdoğan başıboş köpek sorunuyla ilgili talimatı verdi: "Bir an önce neticelendirin"
Bissaka'dan Cimbom'a yanıt!
Fenerbahçe'den herkesi şaşırtacak transfer!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye gruptan nasıl çıkar, çıkarsa rakibi kim olur?
EURO 2024 FİNAL TARİHİ
A101 ALDIN ALDIN 27 HAZİRAN | A101 indirimli ürünler kataloğu
ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 26 Haziran - 2 Temmuz ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
Deprem mi oldu son dakika 26 Haziran
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Haziran bugün kimin maçı var? 07:31
Türkiye gruptan nasıl çıkar, çıkarsa rakibi kim olur? Türkiye gruptan nasıl çıkar, çıkarsa rakibi kim olur? 01:22
EURO 2024 FİNAL TARİHİ EURO 2024 FİNAL TARİHİ 01:00
Cardoso'ya en iyi teklif G.Saray'dan geldi! Cardoso'ya en iyi teklif G.Saray'dan geldi! 00:24
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! 00:24
Rafa Silva İstanbul'da! İşte ilk sözleri Rafa Silva İstanbul'da! İşte ilk sözleri 00:24
Daha Eski
Beşiktaş Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi! Beşiktaş Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi! 00:24
F.Bahçe'den Niclas Füllkrug operasyonu! F.Bahçe'den Niclas Füllkrug operasyonu! 00:24
Ertuğrul Doğan Onuachu transferini duyurdu! Ertuğrul Doğan Onuachu transferini duyurdu! 00:24
Fırtına'dan bir transfer daha! Resmi açıklama geldi Fırtına'dan bir transfer daha! Resmi açıklama geldi 00:24
Fırtına John Lundstram'ı KAP'a bildirdi! Fırtına John Lundstram'ı KAP'a bildirdi! 00:24
Fırtına bir transferi daha açıkladı! Fırtına bir transferi daha açıkladı! 00:24