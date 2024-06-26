Euro 2024'te son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımımız Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Grup maçlarının ikisinden galibiyet birinden de mağlup olarak ayrılan Türkiye, toplamda 6 puan alarak bir üst tura yükselmişti. Avusturya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Euro 2024 son 16 turu maçı hangi gün? sorularının yanıtları merakla arama motorlarında araştırılırken son gelişmeleri ve detayları sizler için derledik.

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AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avusturya-Türkiye Euro 2024 son 16 turu maçı 2 Temmuz 2024 Salı saat 22.00'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

F GRUBU EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU

Türkiye'nin de içinde bulunduğu F Grubu karşılaşmalarında son maçlar tamamlandı. Gürcistan ve Çekya'yı mağlup ederek toplamda 6 puan alan Türkiye gruptan çıkmayı başararak son 16'ya kaldı. Üçüncü maç sonucunda F Grubu'nda puan durumu şu şekilde: