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Avusturya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? | Euro 2024 son 16 turu maçı hangi gün?

Euro 2024 heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Grup maçlarının ardından son 16 turu için bekleyiş başladı. F Grubu'nda yer alan Türkiye Gürcistan ve Çekya'yı mağlup ederek toplamda 6 puan aldı ve son 16 turuna çıkmaya hak kazandı. A Milli Futbol Takımımız son 16'da Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Avusturya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Euro 2024 son 16 turu maçı hangi gün? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 00:20 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 00:22
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Avusturya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? | Euro 2024 son 16 turu maçı hangi gün?

Euro 2024'te son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımımız Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Grup maçlarının ikisinden galibiyet birinden de mağlup olarak ayrılan Türkiye, toplamda 6 puan alarak bir üst tura yükselmişti. Avusturya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Euro 2024 son 16 turu maçı hangi gün? sorularının yanıtları merakla arama motorlarında araştırılırken son gelişmeleri ve detayları sizler için derledik.

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AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avusturya-Türkiye Euro 2024 son 16 turu maçı 2 Temmuz 2024 Salı saat 22.00'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

F GRUBU EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU

Türkiye'nin de içinde bulunduğu F Grubu karşılaşmalarında son maçlar tamamlandı. Gürcistan ve Çekya'yı mağlup ederek toplamda 6 puan alan Türkiye gruptan çıkmayı başararak son 16'ya kaldı. Üçüncü maç sonucunda F Grubu'nda puan durumu şu şekilde:

  1. Portekiz: 6 puan
  2. Türkiye: 6 puan
  3. Gürcistan: 4 puan
  4. Çekya: 1 puan
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