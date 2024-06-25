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Ukrayna - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan, Ukrayna ile Belçika karşılaşmasıyla devam ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ukrayna - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 11:29 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 11:31
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Ukrayna - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Ukrayna - Belçika maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Ukrayna ile Belçika kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ukrayna - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UKRAYNA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ukrayna - Belçika maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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