Türkiye gruptan nasıl çıkar, çıkarsa rakibi kim olur? | EURO 2024 TÜRKİYE MUHTEMEL RAKİPLERİ

EURO 2024 TÜRKİYE MUHTEMEL RAKİPLERİ | Bu yıl Almanya ev sahipliğinde düzenlenen Euro 2024 maratonu dünya çapında ilgiyle takip ediliyor. Bir yandan gözler grubun son karşılaşması olan Türkiye-Çekya maçına çevrildi. F Grubunda yer alan Milli Takımımızın bir üst tura yükselip yükselemeyeceği merak ediliyor. Türkiye gruptan nasıl çıkar, çıkarsa rakibi kim olur? sorusunun yanıtı araştırılırken detaylar haberimizde...

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan Milli Takım, ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmiş, ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenilmişti. Gürcistan'ın ikinci maçında Çekya ile 1-1 berabere kalması sonrası avantajını devam ettiren Türkiye gruptaki son maçında Çekya ile karşılaşacak.

A Milli Takım, 26 Haziran Çarşamba akşamı oynanacak kritik maçta Çekya'yı mağlup etmesi veya 1 puan alması halinde, ikili averajda Gürcistan'a üstünlük sağladığı için diğer maçın sonucuna bakmaksızın grubu 2. sırada tamamlayacak.

TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKARSA RAKİBİ KİM OLUR?

Milli Takım'ımız F Grubu'nu 2. tamamlama hesapları yaparken muhtemel rakip konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. D Grubu'nda perde oynanan 2 maçla kapandı. Yüksek tempolu ve heyecan dolu maçta Fransızlar Mbappe'nin penaltı golüyle maçı 1-0 önde götürürken bu kez Polonya penaltı kazandı, Lewandowski atışı kaçırsa da penaltı tekrarlandı ve skora 1-1'lik denge geldi. Maçta başka gol olmayınca Fransa ile Polonya 1-1 berabere kaldı.

Hollanda ile Avusturya arasında oynanan düelloda ise Avusturya 3 kez öne geçti, Hollanda sadece 2 kez yanıt verebildi ve 5 gollü mücadeleden galip ayrılan Avusturya, Fransa'nın lider çıkacağı düşünülen grubun zirvesine yerleşerek son 16 biletini kaptı.

Bu sonuçların ardından, A Milli Takım'ımız F Grubu'nu 2. bitirmesi halinde D Grubu'nu lider tamamlayan Avusturya ile eşleşecek.