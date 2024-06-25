Slovakya - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Slovakya - Romanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Slovakya ile Romanya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Slovakya - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovakya - Romanya maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Slovakya - Romanya maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN