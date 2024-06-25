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Peru - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Peru - Kanada, Copa America maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Peru - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 12:37 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 12:40
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Peru - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

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Copa America'da heyecan devam ediyor. Peru ile Kanada kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Peru - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PERU - KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Peru - Kanada maçı 26 Haziran Salı günü saat 01:00'de oynanacak. TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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