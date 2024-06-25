Gürcistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Gürcistan - Portekiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Gürcistan ile Portekiz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Gürcistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜRCİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gürcistan - Portekiz maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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