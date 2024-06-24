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İngiltere - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan, İngiltere ile Slovenya karşılaşmasıyla devam ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 12:05 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 12:06
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İngiltere - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

İngiltere - Slovenya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. İngiltere ile Slovenya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, İngiltere - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere - Slovenya maçı 25 Haziran Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İngiltere - Slovenya maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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