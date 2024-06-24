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Fransa - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan, Fransa ile Polonya karşılaşmasıyla devam ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fransa - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 14:11
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Fransa - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Fransa - Polonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Fransa ile Polonya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fransa - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - Polonya maçı 25 Haziran Salı günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Fransa - Polonya maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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