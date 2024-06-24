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Bursa'dan çifte şov
Transferi 2.5 yıl sonra açan Bursaspor, Çorum'da forma giyen deneyimli kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek'i kadrosuna kattı. 36 yaşındaki milli futbolcu, takımın yeni kaptanı oldu. Enes Çelik yönetimi, Kastamonusporlu orta saha Yiğitali Bayrak'ı da aldı. 28 yaşındaki Kocaeli patentli 8 numara, Timsah'ın 2. transferi oldu. Batalla yönetimindeki Bursaspor, şampiyonluk parolasıyla güçlü bir ekip oluşturmayı hedefliyor.
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