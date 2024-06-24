BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 HAZİRAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Haziran Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

24 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

22:00 Hırvatistan - İtalya 22:00 Arnavutluk - İspanya

01:00 Kolombiya - Paraguay (25 Haziaran) 04:00 Brezilya - Kosta Rika (25 Haziaran)

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