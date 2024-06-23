EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU | Euro 2024 Türkiye puanı kaç oldu, gruptan çıktı mı?

Euro 2024 grup maçları sürüyor. Gruptan çıkmak için yarışan takımlar arasında Türkiye de bulunuyor. F Grubu'nda yer alan Türkiye gruptan çıkabilirse final maçları için yeniden sahada olacak. Peki, Euro 2024 Türkiye puanı kaç oldu, gruptan çıktı mı? İşte son durum...

F GRUBU EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU

Türkiye'nin de içinde bulunduğu F Grubu karşılaşmalarında ikinci maçlar tamamlandı. İkinci maçlar sonucunda F Grubu'nda puan durumu şu şekilde:

Portekiz: 6 puan Türkiye: 3 puan Çekya: 1 puan Gürcistan: 1 puan

Türkiye'nin gruptan çıkıp çıkamayacağını ise son maçlar belirleyecek. Şu an için Çekya ve Gürcistan'ın alışılmadık bir hamle yapmaması halinde berabere kalınması durumunda dahi Türkiye'nin gruptan çıkacağı öngörülüyor. Son bilgileri ise haberimizin içerisinde takip edebilirsiniz.