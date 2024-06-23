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EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU | Euro 2024 Türkiye puanı kaç oldu, gruptan çıktı mı?

Euro 2024 maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin içinde olduğu F Grubu maçları yalnızca futbolseverler değil aynı zamanda tüm dünya çapında ilgiyle takip ediliyor. Türkiye'nin son puan durumu ve gruptan çıkıp çıkamayacağı ise merak ediliyor. Arama motorlarında sıkça araştırılan Euro 2024 Türkiye puanı kaç oldu, gruptan çıktı mı? sorusunun yanıtı ve Euro 2024 Türkiye puan durumu son bilgiler haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 22:07
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EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU | Euro 2024 Türkiye puanı kaç oldu, gruptan çıktı mı?

Euro 2024 grup maçları sürüyor. Gruptan çıkmak için yarışan takımlar arasında Türkiye de bulunuyor. F Grubu'nda yer alan Türkiye gruptan çıkabilirse final maçları için yeniden sahada olacak. Peki, Euro 2024 Türkiye puanı kaç oldu, gruptan çıktı mı? İşte son durum...

F GRUBU EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU

Türkiye'nin de içinde bulunduğu F Grubu karşılaşmalarında ikinci maçlar tamamlandı. İkinci maçlar sonucunda F Grubu'nda puan durumu şu şekilde:

  1. Portekiz: 6 puan
  2. Türkiye: 3 puan
  3. Çekya: 1 puan
  4. Gürcistan: 1 puan

Türkiye'nin gruptan çıkıp çıkamayacağını ise son maçlar belirleyecek. Şu an için Çekya ve Gürcistan'ın alışılmadık bir hamle yapmaması halinde berabere kalınması durumunda dahi Türkiye'nin gruptan çıkacağı öngörülüyor. Son bilgileri ise haberimizin içerisinde takip edebilirsiniz.

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