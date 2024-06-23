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Arnavutluk - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan, Arnavutluk - İspanya karşılaşmasıyla devam ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arnavutluk - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 12:29 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 12:29
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Arnavutluk - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Arnavutluk - İspanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Arnavutluk ile İspanya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Arnavutluk - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arnavutluk - İspanya maçı 24 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Arnavutluk - İspanya maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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