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İsviçre - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan, İsviçre - Almanya karşılaşmasıyla devam ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsviçre - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 12:29 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 12:29
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İsviçre - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

İsviçre - Almanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. İsviçre ile Almanya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, İsviçre - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSVİÇRE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsviçre - Almanya maçı 23 Haziran Pazar günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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