Gürcistan - Çekya maçı canlı şifresiz izle | Gürcistan - Çekya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? - EURO 2024

Gürcistan - Çekya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Gürcistan ile Çekya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Gürcistan - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜRCİSTAN - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gürcistan - Çekya maçı 22 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Gürcistan - Çekya maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN