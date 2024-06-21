TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın kampını ziyaret etti

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükekşi, teknik direktör Vincenzo Montella ile ay-yıldızlı oyunculara başarılar diledi.

Mehmet Büyükekşi, başta kaptanlar Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun olmak üzere tüm futbolculara seslenerek, "İlk maçımızda çok güzel bir başarı elde ettik. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Milletimize çifte bayram yaşatacağız demiştik, onu gerçekleştirdiniz, sağ olun var olun. Allah hepinizden razı olsun. Sizler sahada, bizler tribünde, çok güzel bir duygu yaşadık. Tüm seyirciler, tüm milletimiz aynı duyguyu yaşadı. Memleketim şarkısı da bu duygunun doruk noktası oldu." diye konuştu.

Portekiz karşısında milli futbolculara güvendiğini dile getiren Büyükekşi, "İnşallah yenersek gruptan çıkmayı garantilemiş oluyoruz, önümüz açılıyor. Geçen akşamki toplantıda 'yeni bir hikaye yazacaksınız' demiştim. O hikayenin ikinci adımı da bu olacak inşallah. Tarihe not düşeceğiz. Hep birlikte güzel şeyleri başaracağız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun, var olun. Allah kaza bela vermesin, sakatlık olmasın." ifadelerini kullandı.