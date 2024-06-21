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Polonya - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Polonya ile Avusturya kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Polonya - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 09:56 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 11:59
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Polonya - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Polonya - Avusturya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Polonya ile Avusturya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Polonya - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

POLONYA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Polonya - Avusturya maçı 21 Haziran Cuma günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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