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Hollanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Hollanda ile Fransa kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 09:49
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Hollanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Hollanda - Fransa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Hollanda ile Fransa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Hollanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLLANDA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda - Fransa maçı 21 Haziran Cuma günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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