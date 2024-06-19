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İspanya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. İspanya ile İtalya kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 11:58
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İspanya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

İspanya - İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. İspanya ile İtalya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, İspanya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - İtalya maçı 20 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İspanya - İtalya maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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